Kahramanmaraş'taki orman yangınları büyümeden söndürüldü
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Kahramanmaraş'taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş'taki orman yangınları büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan 3 yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan 3 yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Gökahmetli mevkiinde çıkan orman yangına, 1 helikopter 2 arazöz, 25 işçi ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, 1 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Haruniye mevkiindeki ormanlık arazide çıkan yangına 1 arazöz, 5 işçi ile müdahale edildi. Bölgede 0.3 hektar alan zarar gördü.

Son yangın ise Kargacayırı mevkiinde çıktı. 15 işçi ile müdahale edilen yanında 0.1 hektar zarar gördü. Yangınların ikisinin yıldırım düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi.

8Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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