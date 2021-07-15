Kahramanmaraş'taki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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Kahramanmaraş'taki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kahramanmaraş'taki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde freni boşalan sepetli motosikletin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan ve ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde freni boşalan sepetli motosikletin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan ve ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Duran Bağcı (50), 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkmış oldu.

Mustafa Kuyucu (79) idaresindeki plakasız motosiklet, İçmeler Mahallesi Yukarı İçmeler kavşağında fren arızası nedeniyle yol kenarındaki bahçe duvarına çarpmış, motosiklette yolcu olarak bulunan Nükhet Bağcı (45) olay yerinde, Mustafa Kuyucu ise sevk edildiği Afşin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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