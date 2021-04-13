Kahramanmaraş'taki konteyner kentte ilk sahur
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Kahramanmaraş'taki konteyner kentte ilk sahur

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'taki konteyner kentte ilk sahur

Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeliler ilk sahurunu yaptı.

Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeliler ilk sahurunu yaptı.

Yaklaşık 10 yıldır Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk sahuruna dualarla uyandı. Akşam saatlerinde yapılan alışverişin ardından sofraları hazırlayan Suriyeli kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla yemeklerini yedi.

Suriyeli Ahmed Muhammed Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın tüm dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve ülkesini çok özlediğini anlatan Halil, "Suriye'de savaş olduğu için çok sıkıntılar yaşadık. Buraya ilk geldiğimizde evimiz ve işimiz yoktu. Ama bize her türlü destek verildi. Çok şükür burada çocuklarıma bakıyorum, elhamdülillah her şey yolunda." diye konuştu.

Muhammed Fehmi Mutesellim de ramazan ayını ailesiyle birlikte Suriye'deki geleneklerine göre geçirdiklerini anlattı.

Revan Şıhidi ise bir ramazana daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kendilerine sağladıkları kolaylıklardan dolayı Türk halkına minnettar olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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