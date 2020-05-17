Kahramanmaraş'taki kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde Taş ile Höçülü aileleri arasında 15 Mayıs'ta çıkan kavgada Muzaffer Taş'ı (27) silahla yaraladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan Öcal H'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA