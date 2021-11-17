Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi - Haberler
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Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının ardından fahri hemşeriliğin verildiği Kahramanmaraş'ta anonslar yapıldı, "Ey Sevgili" şiiri dinletildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının ardından fahri hemşeriliğin verildiği Kahramanmaraş'ta anonslar yapıldı, "Ey Sevgili" şiiri dinletildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan karar doğrultusunda 2020 yılında fahri hemşeriliğin verildiği Sezai Karakoç için kentteki hoparlörlerden vefat duyurusu yapıldı.

Duyurunun ardından vatandaşlara şairin Ey Sevgili şiiri dinletildi.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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