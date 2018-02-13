Kahramanmaraş'taki Fetö/pdy Operasyonu - 12 Kişi Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla arasında orman mühendisi ve askerlerin de bulunduğu operasyonda İstanbul'dan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, alınan sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş 10 kişiyi gözaltına almıştı.