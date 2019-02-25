Kahramanmaraş'taki Fetö/pdy Davası

Kahramanmaraş'ta görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 23 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında, dosyaya konulmak üzere gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Daha önce tanık olarak dinlenen, daha sonra sanık olan ve tutuksuz yargılanan eski il jandarma komutan vekili emekli albay Alper Kuşbaşoğlu, savunmasında, 15 Temmuz kalkışması sırasında görevli bulunduğu İl Jandarma Komutanlığında darbenin bertaraf edilmesi için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

"Yurtta Sulh Konseyi"nin attığı mesajları gördükten sonra Kahramanmaraş Valisi'nin emriyle darbe girişimine karşı gerekli tedbirleri aldığını belirten Kuşbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Darbe girişimini engellemek adına tüm araçların ve silahların emniyet altına alınmasını emrettim. Benim verdiğim emirler darbe girişiminin engellemesine yönelikti. Vali Bey'in onayıyla bu emirleri verdim. Bilgisi dahilinde tüm personelin birlikte tutulması ve FETÖ üyelerinin ferdi hareketlerinin engellenmesi için verdiğim emirlerdi. İl Valisi'nin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum."

15 Temmuz gecesi darbeci firari eski albay Uzay Şahin'in verdiği emirlerin tersini yaptığını anlatan Kuşbaşoğlu, savunmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi darbeci Uzay Şahin tarafından Adana ve Gaziantep kara yolunun trafiğe kapanması yönünde talimat verdiğini öğrendim. Buna göre darbeci Uzay Şahin'in yapmak istediğinin tam tersini yaptırdım. 15 Temmuz gecesi Vali Bey'in emriyle yol uygulaması yapan personelin de en yakın jandarma karakoluna çekilmesi emrini de ben verdim. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı darbe karşıtı olduğum için ben öldürülürdüm. O gece bize karşı silahlı müdahale edeceklerin yazılı olarak belgesi vardır. 15 Temmuz gecesi dönemin Kahramanmaraş Garnizon Komutanı darbeci eski albay Uzay Şahin ve eski 5. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Murat Soysal beni telefonla arayarak darbe talimatlarını uygulamamı istediler ancak ben uymadım ve konuyla ilgili tutanak tuttum."

Sanıklardan tutuksuz yargılanan üsteğmen T.T, 15 Temmuz darbe girişimini tüm yönleriyle kınadığını belirterek, FETÖ'yü silahlı terör örgütü olarak kabul ettiğini kaydetti.

FETÖ'nün darbe girişimine hiçbir desteği olmadığını ifade eden T.T, savunmasında şunları söyledi:

"Ben görevi başında bir subayım. İddianamede de geçtiği gibi ben bu örgütün okullarında eğitim görmedim, kurumlarında çalışmadım ve gizli haberleşme sistemlerini kullanmadım. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı tedbir aldım. Nurhak ilçe jandarma komutanı olarak görev yaptığım yerde hain kalkışmanın yaşandığı gün tüm personeli İl Jandarma Komutanlığından gelen emirle ilçe komutanlığında gözetim altında tuttum. Silah ve araçları kilit altına aldım."

Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın yazılı olarak ifadesine başvurulmasına ve tutuklu 4 sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA