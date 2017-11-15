Kahramanmaraş'taki Fetö/pdy Davası

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1'i firari, 13'ü tutuklu 27 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.



Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.



Tutuklu sanıklardan meslekten ihraç edilen Komiser Yardımcısı E.U. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.



E.U, bu yapının devlet aleyhine çalıştığını düşündüğünü, samimi olarak beyanda bulunacağını söyledi.



Polis memuru olduktan sonra bu yapının evlerinde kaldığını belirten E.U, şunları anlattı:



"Cemaat sohbetlerinde bizlere Fetullah Gülen'in vaazları izlettirildi. 2013 yılında komiser yardımcılığı imtihanlarına girecektim. Bize Tokat'ta sohbet abiliği yapan Davut Yüce beni daha önce hiç gitmedim bir cemaat evine götürdü. Burada Samsun'da sınava girmeden önce Tokat'ta bize sohbet veren Davut Yüce isimli öğretmen olan kişi, beni Samsun bölge abisi olan ismini bilmediğim bir kişi ile görüştürdü. Bu görüşmede Samsun'dan gelen kişi bana önce yemin ettirdi. Daha sonra komiserlik sınavlarında çıkma ihtimali olan 300'e yakın soru verdi. Soruları veren kişi bana 'Bu soruları almanız caizdir. Bizim gibi insanlar bu makamlara gelmeli.' diye söyledi. Bu verilen soruların 70 tanesi girdiğim sınavda çıktı. Komiserlik sınavını kazandım. Aynı gün soruları alan 3 arkadaşım da komiserlik sınavını kazandı."



- "17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılanlar azaldı"



Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 9 ay eğitim gördüğünü dile getiren, E.U, "Bu sırada 17-25 Aralık 2013 olayları oldu ancak biz o olayları fazla takip edemedik.17-25 Aralık'tan sonra cemaat sohbetlerinden ayrılan kişiler olmuş ancak bunları bize hiç söylemediler çünkü bu olayları duysaydım, bende sohbetlere katılmazdım." dedi.



İhraç edilen polis memuru E.K. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dile getirdi.



E.K, "17-25 Aralık 2013 yılında yaşanan olaylardan dolayı sohbet toplantılarına katılmak istemediğimi söyledim. Sohbet abisi Allah rızası için sohbet yaptıklarını, hiçbir cemaat adına yapmadığını belirtmişti. Ayrıca benim cep telefonuma ByLock isimli programı da dini bilgileri paylaşmak için indirdiğini söylemişlerdi." ifadelerini kullandı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık A.K, örgüte ait evlerde sohbetlere katıldığını anlatarak, "17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmak istemedim ancak çok rahatsız ettiler. Bir süre daha sohbetlere katıldım." diye konuştu.



Diğer sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan A.K, E.K. ve E.U. ile sağlık sorunları yaşayan K.K'nın tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 9 Mayıs 2018'e ertelendi.