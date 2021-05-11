Kahramanmaraş'ta zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zirai don nedeniyle kayısı ağaçları zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zirai don nedeniyle kayısı ağaçları zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışması yaptı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine, bölgedeki kayısıların yüzde 80'inin zirai dondan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Zirai donun bahçelerdeki mahsule ciddi manada zarar verdiğini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Elbistan'da bir milyon 200 bin kök kayısı ağacı var. Yüz bin dekar arazide kayısı üretimi yapılıyor. Gece saatlerinde 50-60 kilometre hızla esen poyraz rüzgarı hava sıcaklığını sıfırın altına düşürdü. Sular bile buz tuttu. Şu an görünen kayısının yüzde 80'ini don vurdu. Daha ileride ne olacağı da belirsiz. Güneş vurup ısınmaya başladıkça kayısılardaki tam hasar ortaya çıkacak."

Kayısıya fındık ve narenciye gibi alan bazlı destek sağlanmasını beklediklerini kaydeden Bulut, kayısının önemli bir ihracat ürünü olduğunu söyledi.

Zirai dondan bahçesindeki kayısıları etkilenen Uncular Mahalle Muhtarı Yusuf Güllü de kayısılarının ciddi manada zarar gördüğünü belirterek, " Gece aşırı soğuktan dolayı yaşanan don kayısıları mahvetti. Hava sıcaklığı eksi 4'e kadar düştü. Bütün meyve ağaçları dondan etkilendi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk