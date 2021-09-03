Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, kamyon, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan ve yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yol kısa süreli tek şeritten seyretti.

Öte yandan Tunceli'deki orman yangınından gelen ve kazayı yolda gören Kahramanmaraş ve Mersin itfaiye ekipleri müdahale ederek yaralıları araçlardan çıkarttığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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