Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı.