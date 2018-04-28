Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

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