Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda meydana geldi. Plaka ve sürücü isimleri öğrenilemeyen araçlar Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki 4 yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Hadise Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:17:33. #1.16#

title