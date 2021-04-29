Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Salih B.'nin kullandığı 33 HL 738 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarparak çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobillerden birinin LPG'li sızması üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Engin Altay Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 01:09:57. #1.15#

title