Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın

09.08.2019 18:26

Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Ağcalı Vadisi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede evi bulunan 66 yaşındaki Zeynep Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA