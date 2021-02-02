Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde fiyat denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat artışıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığınca yeni yılda fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, iş yerlerindeki ürün fiyatları ile ödeme esnasındaki fişin tutarının aynı olup olmadığını kontrol ederek, eksiği bulunan işletmeler hakkında tutanak tuttu.

Kontroller sırasında ekipler, kasap ve şarküterilerde reyonları gezerek ürünlerin son kullanım tarihlerini inceledi, denetimlerde iş yerlerine maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün