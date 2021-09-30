Kahramanmaraş'ta yurt bulamayan öğrenciler otellere yerleştiriliyor

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, kentte yurt bulamayan yaklaşık 300 öğrenciyi otellere yerleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kasım ayında 2 bin 500 kişilik yeni bir yurdun açılacağını duyurarak, "Bu süre içerisinde de belediye ve diğer paydaşlarımızla bu sorunu çözüyoruz. Kimse 'Bu şehirde yurt bulamadık, konaklayacak yer bulamadık' diyemeyecek" dedi.

Bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte farklı şehirlerden kente gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrenciler için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü başta olmak üzere kentin farklı yerlerinde iletişim noktaları oluşturuldu, öğrencilerin barınma ihtiyaçları giderilmeye başlandı. Bir hafta önce başlatılan çalışmalarda bugüne kadar yaklaşık 300 öğrenci otellere yerleştirildi.

Öğrenciler ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptıkları çağrıyı görünce belediyeyi aradıklarını ve sonrasında otele yerleştirildiklerini belirterek Başkan Güngör'e teşekkür etti.