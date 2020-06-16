Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta 15 metre yükseklikten düşen işçi, yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
16.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:52

Kahramanmaraş'ta 15 metre yükseklikten düşen işçi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir işletmenin bant yolunda meydana gelen arızayı M.D. (35), yaptığı çalışma sonrası bölgeden ayrılmak istediği sırada yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.D. tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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