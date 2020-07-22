Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
22.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:28
Kahramanmaraş'ta, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde kazan bakımı yapan Okan Sönmez (26), yüksekten düşerek ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Okan Sönmez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afşin Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA