Kahramanmaraş'ta yolun ortasında kalan yaşlı adamın yardımına trafik polisi koştu Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek istediği anda yolun ortasında kalan yaşlı adamın yardımına trafik polisi koştu.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek istediği anda yolun ortasında kalan yaşlı adamın yardımına trafik polisi koştu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, araçlara yeşil ışığın yanmasıyla yolun ortasında kaldı. Bastonuyla ağır ağır yürüyen adamın yardımına ise o esnada kırmızı ışıkta bekleyen trafik polisi koştu.

Polis, yaşlı adamın güvenli bir şekilde kaldırıma geçmesini sağladı. O anlar bir cep telefonu tarafından kaydedilirken, yaşlı adam polise teşekkür ederek yoluna devam etti.

Ekip aracından koşarak inip yaşlı adamın yardımına koşan polisin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA