Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu madde ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu madde ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçalar mevkisinde uygulama yaptı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği "Atos"un da katılımıyla gerçekleştirdiği aramada, yolculardan Ş.Y. ve B.B'nin çantalarında bir miktar uyuşturucu buldu.

Söz konusu iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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