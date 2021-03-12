Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi

12.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 384 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yaptı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği "Atos"un da katılımıyla gerçekleştirdiği aramada, yolculardan A.K'nin çantasında 2 kilo 384 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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