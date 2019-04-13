Kahramanmaraş'ta Yol Vermeyen Komşusunu Bacağından Tabancayla Vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan komşular arasında çıkan tartışmada S.Ş. (18), denesine ait ruhsatlı tabancayla Z.M.'yi (25), bacağından vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıkçıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.M.ile komşusu S.Ş. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle S.Ş., yanında bulunan dedesinin ruhsatlı tabancasıyla Z.M.'ye ateş etti. Z.M., kurşunların sol bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ş., olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bulunduğu Z.M., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ş. ise olayda kullandığı tabancayla jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA