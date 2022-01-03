Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi edilecek

Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi edilecek
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaralı bulunan şahin korumaya alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaralı bulunan şahin korumaya alındı.

Kırsal Büyükimalı Mahallesi'nde, yol kenarında bir şahinin hareketsiz durduğunu gören Haydar İmalı, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirlediği şahini korumaya aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title