Kahramanmaraş'ta yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl 6 ay hapis cezası
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Kahramanmaraş'ta yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl 6 ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ta yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl 6 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yoğurt kovasında ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin tutuklanan 2 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yoğurt kovasında ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin tutuklanan 2 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar M.K. (35) ve M.İ. (41) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son savunmaları sorulan sanıklar, uyuşturucu kullandıklarını ancak ticaretini yapmadıklarını iddia ederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyetince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklara 15'er bin lira da adli para cezası verildi.

Elbistan'da 16 Kasım 2019'da devriye görevi yapan polis, Küçük Sanayi Sitesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmuş, yapılan aramada yoğurt kovasında 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 2 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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