Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu

Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş-Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman