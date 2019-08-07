07.08.2019 01:12

Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2)

20 HEKTAR YANDI

Kahramanmaraş'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu Çınarpınar Mahallesi'nde çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarından sonra soğutma çalışmalarına başlanırken, yangında 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: DHA