Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı

25.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:45
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu dün öğle saatlerinde çıkıp, gece kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu dün öğle saatlerinde çıkıp, gece kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Sumaklı Mahallesi Güdenli mevkisindeki ormanlık alana, dün öğle saatlerinde yıldırım isabet etmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 55 kişilik personel sevk edildi. Alevlere 8 arazöz, 4 su tankı ve 10 iş makinesi ile müdahale edilirken, helikopterle de havadan destek verildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yapıldı. Yangın, dün gece kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Alevlerin sardığı 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.


Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Akıncı Fahrettin Koca
Magazin Sinem Kobal Burak Özçivit Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Kayseri Diyarbakır Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 13:49:42. #1.14#
title