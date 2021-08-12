Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu
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Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu Kahramanmaraş'ta kırsal alanda otlanan keçilerin üzerine düşen yıldırım sonucu 45 hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kırsal alanda otlanan keçilerin üzerine düşen yıldırım sonucu 45 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kümperli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Osman Bozdağ, keçilerini otlatırken bölgede etkili olan yağmurla beraber yıldırım düşmeleri yaşandı. Otlanan hayvanların üzerine düşen yıldırım 45 keçiyi telef etti. Bölgede yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası 45 keçi, iş makinası ile kazılan toprağa gömüldü.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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