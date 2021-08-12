Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 45 keçi telef oldu

Kahramanmaraş'ta kırsal alanda otlanan keçilerin üzerine düşen yıldırım sonucu, 45 hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ta kırsal alanda otlanan keçilerin üzerine düşen yıldırım sonucu, 45 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Osman Bozdağ keçilerini otlatırken, bölgede etkili olan yağmurla beraber yıldırım düşmeleri yaşandı. Otlanan hayvanların üzerine düşen yıldırım 45 keçiyi telef etti. Bölgede yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası 45 keçi, iş makinesi ile kazılan toprağa gömüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı