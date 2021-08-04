Kahramanmaraş'ta yediemin hurda araçların bulunduğu alanda yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta bir yediemin otoparkında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir yediemin otoparkında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan bir yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı