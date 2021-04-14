Kahramanmaraş'ta "Yedi Güzel Adam Kitap Kahve" projesi hayata geçirildi

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği "Yedi Güzel Adam Kitap Kahve" projesi hayata geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği "Yedi Güzel Adam Kitap Kahve" projesi hayata geçirildi.

Yenilikçi Düşünce Derneği tarafından gençlere kitap okuma alışkanlığı, sosyal aktivite, sportif faaliyetler imkanları sunmak ve Yedi Güzel Adamı tanıtmayı amaçlayarak hayata geçirilen proje, Haydar Bey Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreniyle birlikte faaliyete geçti.

Yenilikçi Düşünce Derneği Başkanı Ayşegül Kodaz, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'a her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci geldiğini ve bu öğrencilerin bir çoğunun kentin tarihini, kültürünü, doğasını ve önemli şahsiyetlerini tanıyamadan eğitim ve öğretim süresini tamamlayıp ayrıldıklarını söyledi.

Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerden Yedi Güzel Adamı'nda yetiştiği kentte çeşitli fikir ve düşüncelerin tartışıldığını belirten Kodaz, "Kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği, bilgi, kültür, okuma ve düşünce ile sosyal becerilerini arttırabilecekleri, kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik bir kitap kahveyi kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da kitapla kahvenin isminin bile yan yana anılmasının kulağa çok güzel geldiğini, bu hizmetin insanlara ücretsiz sunulmasının da çok değerli olduğunu ifade etti.

Bu tür projeleri bakanlığın her zaman desteklediğini anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise gençlerin buradan faydalanması temennisinde bulundu.

Kurdele kesiminin ardından kitaplıkların gezilmesiyle birlikte program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman