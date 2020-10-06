Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan bisikletlinin kavgası güvenlik kamerasında
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Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan bisikletlinin kavgası güvenlik kamerasında

06.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:01
Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan bisikletlinin kavgası güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ta bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken çarptığı yayayla olan kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken çarptığı yayayla olan kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Valilik kavşağında araçlara yanan kırmızı ışıkta durmayan bisikletli, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Yayanın tepki göstermesi üzerine taraflar yumrukla kavgaya tutuştu.

Kavga anı o sırada bölgeden geçen halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bisikletin yaya çarpması, kavga anı, çevredeki vatandaşların kavgayı ayırması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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