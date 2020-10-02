Kahramanmaraş'ta yaşlılara farkındalık etkinliği
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Kahramanmaraş'ta yaşlılara farkındalık etkinliği

02.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:38
Kahramanmaraş'ta yaşlılara farkındalık etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle düzenlediği farkındalık programı ile yaşlılar gününü kutladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle düzenlediği farkındalık programı ile yaşlılar gününü kutladı.

Şehit Hakan Duykal Huzurevi'nde gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun telekonferans yöntemi ile katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan programda huzurevi sakinleri kimi zaman hüzünlendiler kimi zaman alkış tutarak müziklere eşlik ettiler.

Vali Coşkun telekonferans yöntemi ile yaptığı konuşmada, "Gönül isterdi ki bugün sizlerin yanında olup, hepinizi tek tek ellerinizden öpmek ve gününüzü kutlamak isterdim. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı oraya gelemedim. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılması, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devlet olarak tabi ki bizim öncelikli görevimizdir. Sizler geçmişten günümüze köprü olan kültürümüzü ve değerlerimizi gençlere aktaran büyüklerimizsiniz. Bu nedenle ben tekrar sizlere şükranlarımızı sunuyor, günlerinizi en iyi şekilde geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

"Geçmişimizi korursak geleceği daha iyi inşa ederiz"

Yaşlıların duasının alınması gerektiğini ve onların korunup kollanması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Biz geçmişimizi korursak, onlara kıymet verirsek, geleceği daha iyi inşa ederiz. Ben buradan gençlerimize şunu ifade etmek istiyorum. Hayatımda bir başarı varsa başta büyüklerimin, annemin babamın duası, onlara göstermiş olduğum hürmet ve nezaketin çok büyük etkisi olduğunu söylemek istiyorum. Her zaman onların duasını aldım. Biz büyüklerimizin duasını aldığımız müddetçe Rabbim işlerimizi kolay eder. Tekrardan herkesi saygı ile selamlıyorum" dedi.

Huzurevi sakinleri ise Vali Coşkun ve Başkan Güngör'e telekonferans yöntemi ile katıldıkları için teşekkür ettiler. Akşam yemeğinin ardından programda huzurevi sakinlerine sinema filmi izletildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yaşlılara farkındalık etkinliği
Kahramanmaraş'ta yaşlılara farkındalık etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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