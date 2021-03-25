Kahramanmaraş'ta yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
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Kahramanmaraş'ta yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta yaşlı vatandaş dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan zanlılara para göndermeye çalışan kişiyi polis engelledi.

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan zanlılara para göndermeye çalışan kişiyi polis engelledi.

Alınan bilgiye göre, 63 yaşındaki Mehmet Kapak'ı savcılıktan aradığını söyleyen dolandırıcı, "Emekli hesabına üzerine yüklü miktarda kredi çekildiğini ve bu paranın terör örgütüne aktarıldığını, evinde arama yapacaklarını" söyleyerek evindeki altınları bozdurmasını ve verilen banka hesabına yatırılmasını istedi.

Kapak, evindeki bütün altınları alarak kuyumcuya doğru yola çıkarken, durumundan şüphelenen aile üyeleri durumu polise bildirdi.

Telefonu sürekli meşgul olan Kapak'a ulaşamayan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibi, Kapak'ın gitmesi muhtemel olan kuyumcuları olayla ilgili bilgilendirdi.

Kapak'ın Kapalı Çarşı'da altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gittiğini tespit eden polis ekipleri, yaklaşık 70 bin liralık altını dolandırıcılara teslim etmeden Kapak'a ulaştı.

Gazetecilere açıklama yapan Kuyumcu Onur Dayıoğlu, "Amca geldiğinde çok korkmuştu. Artık telefonda ne söylemişlerse, biz durumunu biliyorduk ama ona fark ettirmeden onu oyaladık ve polislere haber ettik." dedi.

Kapak da parasını bankaya yatırmadan kurtaran polis ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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