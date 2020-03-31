Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:12
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan N.A.'dan haber alamayan kardeşi A.E. evine gitti.
Eve giren A.E, kardeşini yerde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, N.A'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA