Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para göndermeye çalışan kişiyi güvenlik güçleri engelledi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para göndermeye çalışan kişiyi güvenlik güçleri engelledi.

Pazarcık ilçesi Doğanlı Karahasan Mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Demirci Demir'i arayan telefon dolandırıcısı, verdiği hesap numarasına havale yapmasını istedi.

Bankadaki görevliler, Demir'in durumundan şüphelenerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bankaya gelen polisler, irtibat kurdukları Demir'in 147 bin liralık havaleyi gerçekleştirmesini engelledi.

Dolandırılmaktan kurtulan Demir, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Güvenlik güçleri, Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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