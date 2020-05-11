Kahramanmaraş'ta yasağa uymayan 5 gence 1960 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta 20 yaş altındaki sokağa çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza yazıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 20 yaş altındaki sokağa çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza yazıldı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezindeki cadde, banka ve PTT şubeleri önünde yoğunluk oluştu. Trabzon Caddesi'nde koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan giyim mağazası kapılarını bugün açarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Polis ve bekçiler de bir taraftan sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik denetim yaparken diğer taraftan da insanları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ayrıca polis otolarından da sık sık vatandaşlardan mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor. Polisin yaptığı denetimler sırasından durdurulan 5 kişinin kimlik kontrolünde 20 yaşından küçük oldukları belirlendi. Polisler 5 gence Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer liradan toplam 1960 lira idari para cezası yazdı.

Kaynak: DHA