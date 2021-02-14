Kahramanmaraş'ta yaralı posta güvercini tedavi altına alındı
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Kahramanmaraş'ta yaralı posta güvercini tedavi altına alındı

14.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:17
Kahramanmaraş'ta yaralı posta güvercini tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta bir esnaf yaralı halde bulduğu posta güvercinini tedavi edilmesi amacıyla polislere teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf yaralı halde bulduğu posta güvercinini tedavi edilmesi amacıyla polislere teslim etti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda fırın işletmecisi İsmail Kurt, iş yerine giren ve uçamayan yaralı haldeki güvercini fark etti.

Aç olduğunu anladığı güvercini besleyen Kurt, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek yaralı haldeki güvercini teslim aldı.

Yaralı güvercin, polis tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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