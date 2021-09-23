Kahramanmaraş'ta yapılan soygun tatbikatı gerçeği aratmadı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta yapılan soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta yapılan soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Tam kapanma harekatı" ismi verilen soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Tam kapanma harekatı" ismi verilen soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce olası bir banka veya PTT şubesi soygununa ne kadar sürede müdahale edilebileceğini belirlemek amacıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği, Onikişubat ilçesinde PTT şubesinden soygun ihbarı alan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Soygunu gerçekleştiren iki kişi, gişede görevli memurları etkisiz hale getirdikten sonra paraları alarak olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, bazı kavşaklarda önlem aldı ve Tekerek Kavşağı'nda şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler şüphelileri kısa süren kovalamacanın ardından çaldıkları paralarla yakaladı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, polis ekiplerinin kısa sürede şüphelileri yakalaması ile bazı binalardaki vatandaşlar ıslık ve alkışlarla polisi tebrik etti.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'ta yapılan soygun tatbikatı gerçeği aratmadı - Haberler
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