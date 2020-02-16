Kahramanmaraş'ta yapılan Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları sona erdi

16.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:29

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 3'üncü Kadem Oryantiring Yarışları bugün sona erdi. Yarışların son gününde dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü kapsamında Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen yarışlar, bugün kar altında yapılan orta mesafeli parkur ile son buldu. 16 ile 55 yaş ve üstündeki sporcular, soğuk havada kar altında hedefleri en kısa sürede bulup parkuru en önce bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: DHA