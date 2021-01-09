Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 1343 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı
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Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 1343 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı

09.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:58
Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 1343 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 1343 araç sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 1343 araç sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, abartılı egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu kaçıran, gürültü kirliliğine neden olan, hız ihlali yapan ve alkollü araç kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 5 bin 140 araç kontrol edildi, 1343 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, 116 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde çok sayıda tescilsiz motosikletin de trafikten men edildiği ve abartılı egzoz kullanan motosikletlerin sürücülerine ceza yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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