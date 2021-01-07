Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Afganistan'la anlaşma imzalandı
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Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Afganistan'la anlaşma imzalandı

07.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:30
Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Afganistan'la anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili ilk resmi anlaşma Afganistan'la imzalandı.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili ilk resmi anlaşma Afganistan'la imzalandı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Afganistan Temsilcisi Zabiyullah Yusufi ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Burada konuşan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile ilgili hazırlıklar kapsamında ilk imzayı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk halkının kardeş ülke Afganistan'ın her alanda olduğu gibi ekonomik olarak da yanında yer aldığını aktaran Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Kendilerini bugün Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. EXPO 2023'e katılımla ilgili Afganistan temsilcimizle katılımı somutlaştıracak imzaları atmak üzere buradayız. EXPO ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Daha önce söylediğim gibi 20'nin üzerinde ülke bizlere katılacağını ifade etmişti ama imza aşamasının ilkini bugün yapıyoruz. İnanıyorum ki EXPO 2023 kentimizin tanıtımına, güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasına katılacak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin realize edilmesinde çok önemli fırsatlar sağlayacaktır. İnşallah Kahramanmaraş'ın önemli bir eksiği olan tanıtım sıkıntısını uluslararası proje olan EXPO 2023 ile gidereceğiz."

AIPH Afganistan Temsilcisi Yusufi de Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eminin bu konukseverlik EXPO suresince buraya gelecek ve diğer tüm ülke katılımcıları da ziyadesi ile memnun edecektir." dedi.

Yusufi, EXPO'ların dünya liderlerini, karar vericileri ve milyonlarca ziyaretçiyi kendisine çeken ve organizatör ülkenin imajını güçlendiren uluslararası önemli etkinlikler olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda EXPO etkinliklerinin şehirlerin altyapı, ulaşım ve şehirleşme imkanlarını da geliştirdiğini aktaran Yusufi, "Bu ulusal ve uluslararası gelişmelerin yani sıra EXPO alanının EXPO'dan sonra da ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlayacak bir hale dönüştürülmesi çok önemli ve gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan Mahçiçek ve ekibi bu konuda çok hazırlıklılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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