Kahramanmaraş'ta yangın tatbikatı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Afad müdürlüğü tarafında ilimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için gerçekleştirilen tatbikata senaryo gereği Arslanbey mevkiinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafında hızlı bir şekilde müdahale edildi. Söz konusu yangın kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

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