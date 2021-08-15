Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (10)
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (10)

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (10)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CENAZELER OTOPSİYE ALINDIKahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, Askeri helikopterle Adana'ya getirildi.

CENAZELER OTOPSİYE ALINDI

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, Askeri helikopterle Adana'ya getirildi. Şakirpaşa Havaalanı'nda bekleyen cenaze araçlarına alınan 8 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.

Yusuf KANTARLI/ADANA,


Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (10)
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (10)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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