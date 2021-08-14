Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü 8 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü 8 ölü (9)CENAZELER ADANA'YA GÖNDERİLDİKahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü 8 ölü (9)
CENAZELER ADANA'YA GÖNDERİLDİ
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenaze nakil aracına konulan cenazeler Kahramanmaraş Havaalanı'nda bekleyen askeri helikopterle Adana'ya gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı