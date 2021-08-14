Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (7)
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (7)

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (7)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

MSB: RUS HALKINA VE TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZMilli Savunma Bakanlığı, yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB: RUS HALKINA VE TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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