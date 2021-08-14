Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (4)
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (4)

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OGM'DEN AÇIKLAMAOrman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (4) - Haberler
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