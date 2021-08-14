Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (3)

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOKKahramanmaraş Valiliği'nden, orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK

Kahramanmaraş Valiliği'nden, orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mürettebattan kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağı Kısık Vadisi Mevkiinde mürettebatıyla birlikte düşmüştür. Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı görüntüleri kameraya kaydedildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı görüntüleri kameraya kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Işın Karaca Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:41:41. #1.16#

title