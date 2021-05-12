Kahramanmaraş'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Kahramanmaraş'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yusufhacılı Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait ahşap evde yangın çıktı.

Alevleri fark ederek ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, uzun çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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