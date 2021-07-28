Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi
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Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir işyerinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir işyerinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Barbaros Mahallesinde bir iş yerinin yanındaki içerisinde ahşap ve plastik ambalajların bulunduğu depoda yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yeri çalışanları, itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangına, Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 30 itfaiye eri müdahale etti.

Deponun çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması ihtimaline karşı tedbir alındı.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'ta yanan depo kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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